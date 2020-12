Calciomercato Lazio, Vavro in uscita: ci pensa anche il Fenerbahce

In attesa dell'inizio della sessione invernale di calciomercato, la Lazio sta studiando le entrate, ma lavorerà sicuramente in uscita. Nella lista dei possibili partenti c'è Denis Vavro, escluso dalle liste campionato e Champions e ormai fuori dal progetto di Inzaghi. Acquistato un anno e mezzo fa dal Copenaghen per 10.5 milioni di euro, in biancoceleste s'è deprezzato. Gli agenti del giocatore, come anticipato, sono all'opera per trovare una nuova piazza in cui lo slovacco potrebbe rilasciarsi. Sondaggi sono stati effettuati in Italia, ma anche in Germania, Inghilterra e Francia, ma al momento non risultato piste calde. Almeno fino ad ora. Perché, secondo quanto riportano i media negli ultimi minuti, anche il Fenerbahce avrebbe messo il difensore classe '93 nel mirino. Il giornalista turco Ahmet Konanç ha dato la notizia sul proprio profilo Twitter: "Iniziano le trattative tra Fenerbahce e Lazio per Denis Vavro". Non una semplice idea, dunque, ma qualcosa di più concreto.

Calciomercato Lazio, dalla Turchia: "Muriqi potrebbe tornare al Fenerbahce"

Ceccarini: "Rinnovo Inzaghi? Le parti sono in contatto, la fase decisiva con la fine del mercato"

TORNA ALLA HOMEPAGE