Ceccarini: "Rinnovo Inzaghi? Le parti sono in contatto, la fase decisiva con la fine del mercato"

Anche in casa Lazio si sta approfittando del Natale per trascorrere qualche giorno in famiglia. Alla ripresa bisognerà tornare a lavorare per sciogliere il nodo relativo al rinnovo di Simone Inzaghi, in scadenza del 2021. Le due parti hanno avuto dei contatti, sia dopo il Bruges che post-Benevento, ma l'accordo sembra non essere ancora arrivato. Il giornalista Niccolò Ceccarini, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha fatto il punto della situazione: "In casa Lazio si continua a pensare al rinnovo di Simone Inzaghi. Le parti sono in contatto ma al momento non è stato ancora raggiunto un accordo. L’intenzione sarebbe quella di prolungare almeno di un altro anno, fino al 2022. Probabilmente il discorso verrà approfondito nelle prossime settimane. Dopo la chiusura del mercato si potrebbe entrare nella fase decisiva della trattativa".

