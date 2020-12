Lazio, l'ex Sensini torna ad allenare dopo 5 anni d'assenza: "Non sono preoccupato"

Roberto Nestor Sensini è ufficialmente il nuovo tecnico dell'Everton de Viña del Mar, club della massima serie del calcio cileno, sostituendo il connazionale Javier Torrente. L'argentino ex Lazio non allenava dal 2015, dal momento in cui si era conclusa la sua esperienza sulla panchina dell'Atletico Rafaela. L'ex difensore ha espresso la propria soddisfazione per il nuovo incarico. Le sue dichiarazioni sono state riportate dal portale encancha.cl: "Non sono preoccupato, sono felice per la fiducia del club. La trattativa è stata rapida perché c'è stata immediatamente chimica da paerte di entrambi. Noi e il presidente volevamo la stessa cosa. Avevo molta voglia di tornare ad allenare, dunque è stato molto semplice. Io ero a Rosario, la mia città, e appena c'è stata la possibilità di poter viaggiare, l'abbiamo fatto".

