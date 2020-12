Serie A, la classifica marcatori del 2020: la posizione di Immobile

È stato un 2020 carico di gol quello della Lazio, specialmente grazie a Ciro Immobile. L'attaccante biancoceleste è stato il capocannoniere della stagione 2019/2020 in Serie A e si è aggiudicato anche la Scarpa d'Oro grazie alle sue 36 marcature. Nell'anno solare sono state 27 le reti in 33 presenze, uno score che gli ha assicurato il secondo posto tra i migliori bomber del 2020. Prima di lui c'è Cristiano Ronaldo che ha messo a segno 33 gol in 29 partite giocate. Di seguito la top 10 del campionato.

1 - Ronaldo 33

2 - Immobile 27

3 - Lukaku 22

4 - Ibrahimovic 20

5 - Caputo 19

6 - Belotti 18

7 - Quagliarella 15

8 - Dzeko 15

9 - Muriel 15

10 - Joao Pedro 15