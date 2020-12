Calciomercato Lazio, dalla Turchia: "Muriqi potrebbe tornare al Fenerbahce"

Vedat Muriqi di nuovo al Fenerbahce. È questa la notizia che circola tra i giornalisti turchi, e che sta facendo sognare i tifosi del club in cui il kosovaro ha giocato fino alla scorsa stagione. Per l'attaccante, che con la Lazio sta avendo qualche difficoltà di troppo dovuta anche agli infortuni e al non aver potuto fare la preparazione insieme al resto dei compagni, si tratterebbe di tornare in Turchia per sei mesi, fino alla fine della stagione. Il tutto appare al momento molto complicato, nonostante si parli già di un contatto tra le due società. La Lazio ha speso 20 milioni per Muriqi e, nonostante le prove in campo non superino le aspettative, non c'è l'intenzione di privarsene. L'investimento è stato importante per le tasche dei biancocelesti: un suo passaggio, seppur in prestito, non sembra essere nei piani del club. A questo si aggiungono le parole dell'agente dell'attaccante, che aveva già smentito l'ipotetico trasferimento al Galatasaray, sottolineando come la testa del calciatore sia focalizzata solamente sulla Lazio e sul far finalmente bene con la maglia biancoceleste.

