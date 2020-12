Radu, Wilson è sempre più vicino: il difensore punta il Genoa per andare a -2

Stefan Radu continua ad avvicinarsi a Pino Wilson, al secondo posto nella classifica che considera il numero di presenze collezionate con la maglia della Lazio. Il romeno è ora a quota 391, con il capitano del primo scudetto biancoceleste fermo a 394. L'attuale difensore, giocando contro il Genoa nella sfida della ripresa della Serie A dopo le festività natalizie, andrebbe a -2 dal secondo posto in graduatoria. In vetta continua a esserci Giuseppe Favalli a 401: se Radu continuasse ad avere il rendimento collezionato finora, non impiegherebbe troppo tempo a prendersi anche la medaglia d'oro.

Covid-19, il Papa sui vaccini: "Sia dato a tutti, prima a deboli e bisognosi"

Serie A, la classifica marcatori del 2020: la posizione di Immobile

TORNA ALLA HOMEPAGE