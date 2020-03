Il comunicato della Uefa: "Presto per dire quando si tornerà in campo"

La Uefa, con un lungo comunicato apparso sul proprio sito ufficiale, ha annunciato che la denominazione di Euro 2020 rimarrà la stessa, nonostante lo spostamento della competizione al 2021. Inoltre, sulla ripresa dei campionati si legge: "Presto per dire quando il calcio sarà giocato ancora. Come abbiamo fatto sin dall'inizio della pandemia del COVID-19, la UEFA continuerà a relazionarsi con l'Organizzazione Mondiale della Sanità e con le autorità locali per guidare la risposta del calcio alla crisi che cambia costantemente. Come mostrato martedì, siamo pronti a scelte difficili, che saranno basate su consigli d'esperti e con la salute al primo posto".

