Coronavirus / Il paziente uno sta meglio: tra lunedì e martedì sarà dimesso

Una buona notizia arriva dalla Lombardia: il paziente uno del coronavirus è pronto a lasciare l'ospedale. Mattia è stato il primo caso da cui è partiton il focolaio nel Nord Italia. L'uomo è stato trovato positivo il 21 febbraio e ha vissuto un mese durissimo in cui ha lottato con tutte le proprie forze per sconfiggere il virus e tornare a casa dalla moglie, incinta della loro prima figlia. Ieri per la prima volta ha incontrato la moglie da un vetro e si sono potuti parlare. La donna, anche lei positiva e guarita dal Covid 19, lo aspetta a casa e tra lunedì e martedì l'uomo dovrebbe tornare nella propria abitazione per riprendersi. Respira autonomamente ed è in forma nonostante trenta giorni di sofferenza. Il 38enne guarda con fiducia al futuro dopo essersi messo il mostro alle spalle ed è pronto a ricominciare.

