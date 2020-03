Coronavirus, si pensa a misure ancora più estreme: le ultime

La quarantena ha limitato i danni, ma i numeri della diffusione del coronavirus in Italia continuano ad aumentare. Non c'è tempo da perdere e il governo pensa di correre ai ripari. L'idea è sicuramente quella di prolungare le misure attuali che scadono il 25 marzo. Ieri sera la Lombardia ha chiesto un coprifuoco più massiccio. Divieto di sport all'aperto, chiusura di gran parte degli uffici pubblici, blocco di un'altra parte di negozio lasciando solo farmacie, spacci, supermercati. La regione maggiormente colpita ha chiesto anche la chiusura totale la domenica e la presenza dell'esercito in strada a bloccare i trasgressori. Conte e i ministri dovranno decidere se estendere le misure a tutta l'Italia o limitarle ai luoghi più colpiti dall'emergenza.

SCUOLA E PASQUA - Non è finita qui perchè con tutta probabilità anche la chiusura delle scuole sarà prorogata. Non più il 3 aprile ma, come minimo, il 20. Si tornerà nelle classi solo quando sarà garantita l'assoluta sicurezza. Per quello che riguarda la Pasqua, con tutta probabilità, saranno chiusi i luoghi di culto nella domenica delle Palme, nella Settimana Santa, nel venerdì della Via Crucis e nella stessa domenica di Pasqua. Vietate ovviamente anche escursioni, gite e pranzi all'aperto o tutte le attività che portano all'assembramento. L'invito è sempre lo stesso, restare a casa e vedere meno persone possibili.

CORONAVIRUS, NETFLIX E YOUTUBE ABBANDONANO LA TRASMISSIONE IN HD

CORONAVIRUS, IL PAZIENTE UNO STA MEGLIO

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOMEPAGE