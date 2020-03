YouTube e Netflix sospendono l'altadefinizione in tempo di Covid-19

In tempo di coronavirus l'alta definizione streaming è temporaneamente sospesa. Ad annunciarlo dopo una riunione i ceo di Google e YouTube Sundar Pichai e Susan Wojcicki. Il popolare servizio streaming ha deciso di abbassare la qualità al livello standard per alleggerire il flusso di dati che, con la gente tutta o quasi nelle proprie case, sta aumentando in maniera esponenziale. Stessa cosa ha fatto Netflix. Da Bruxelles è stata inoltrata la richiesta anche ad altri servizi di streaming: insomma in era di Covid-19 potremmo dire momentaneamente addio all'HD, anch'esso in quarantena.

