Lazio, Lotito vuole ripartire in anticipo: pronto un protocollo di sicurezza

Lotito sfida i grandi club, Juventus ed Inter. Al centro, la ripresa degli allenamenti, che il club biancoceleste vorrebbe fosse già lunedì o nei giorni successivi, comunque prima del 4 aprile (data su cui convergerebbe l’intesa della Lega). Ieri il patron ha incassato l’autorizzazione a procedere dallo staff medico coordinato dal dottor Ivo Pulcini. A Formello sono convinti di poter aprire un nuovo fronte, coniugando la ripresa del lavoro sul terreno di gioco e la tutela della salute dei calciatori. Il piano, condizionato dalle ulteriori misure restrittive che il Governo potrebbe varare, vedrebbe la presenza di un vero protocollo di sicurezza: termo scanner per controllare la temperatura dei giocatori all’ingresso del centro sportivo e l’idea di sottoporre tutti i squadra, tecnici, magazzinieri, corpo medico e fisioterapico ai tamponi per accertare la negatività al Covid-19. Lotito, riporta la rassegna stampa di Radiosei, intenderebbe provvedere a spese della Lazio ed avvalendosi di strutture ospedaliere.

PIANO - Si tratterebbe, poi, di sfruttare i sei campi e gli otto spogliatoi di cui si compone il centro sportivo per una ripresa graduale degli allenamenti, con turni ed orari prestabiliti nell’arco della giornata. Non c’è l’idea di radunare, da un momento all’altro, i venticinque giocatori, bensì quella di dividerli in gruppi di 2-3, evitando lo svolgimento di partitelle, ma garantendo un allenamento diverso rispetto a quello ‘casalingo’ con l’aiuto del tapis roulant. La preoccupazione in casa Lazio è proprio lo scadimento di forma di una squadra che ha giocato l’ultima partita ufficiale il 29 febbraio e che dal giorno dopo si è fermata per il rinvio della trasferta di Bergamo dall’8 al 15 marzo.

