Lazio, Correa stringe i denti: "Sto impazzendo, ma tutto passerà!" - FOTO

Tutti uniti per uscire dalla crisi, nessuno escluso. Tra un allenamento casalingo e l'altro, anche i giocatori devono rigorosamente rispettare le regole previste per arginare la diffusione del contagio. Quelli della Lazio, protagonisti di un campionato finora straordinario ma momentaneamente sospeso, continuano a prepararsi tra le mura domestiche. Non è facile certamente stare chiusi in casa e stravolgere le proprie abitudini, lo sottolinea Correa in un post su Instagram: "Sto impazzendo! Ma teniamo duro che tutto passa". Occorre stringere i denti e, insieme, raggiungere la luce in fondo al tunnel.