Serie A, ripresa degli allenamenti il 3 aprile: accordo quasi totale

LAZIO, RIPRESA DELLA SERIE A - Dalle scintille ai toni più pacati e a un quasi totale accordo tra le parti. Gli scambi di idee e vedute sulla ripresa degli allenamenti delle squadre di Serie A che vi stiamo raccontando in questi giorni sembrano essere arrivati ad una conclusione: i medici di 19 squadre su 20 hanno condiviso una proposta che prevede la ripresa degli allenamenti individuali il 3 aprile e degli allenamenti in gruppo il 13 dello stesso mese. L'accordo è praticamente fatto, mettendo alle spalle le liti in Lega tra lo schieramento Marotta e quello in supporto al presidente della Lazio Lotito. Venerdì alle 12 ci sarà un'altra riunione su questo tema per trovare la quadra una volta per tutte. Con la ripresa del campionato che tutti si augurano possa avvenire il 3 maggio, la data del 3 aprile potrebbe essere quella giusta per riprendere gli allenamenti delle squadre.

