Il ricordo di Fabio Petruzzi: "La Lazio era fortissima, ma al derby..."

Una carriera e un amore per la Roma. È la storia di Fabio Petruzzi, ex difensore cresciuto nel vivaio giallorosso. Ha lavorato con alcuni dei più grandi tecnici del calcio italiano degli anni '90, tra cui Zeman, Mazzone e Capello. Raccontando la sua esperienza nel mondo del calcio a TMW Radio, si è soffermato su un episodio di un derby della Capitale, vinto dalla Roma per 3-0 il 27 novembre del 1994. Queste le sue parole a riguardo: "Il 3-0 nel derby con Mazzone, quando il mister andò sotto la Curva. La Lazio era fortissima. Era una Roma tale e quale il suo allenatore, che durante la settimana fu sbeffeggiata sui giornali in un confronto con la Lazio. E il mister ce lo ricordò. Fu un derby senza storia".