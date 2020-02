Inter, Handanovic out per la Sampdoria: obiettivo Juventus

L'Inter avrà ancora Daniele Padelli in porta domani contro la Sampdoria. Come riporta la rassegna stampa di Radiosei, nell'allenamento di oggi Samir Handanovic potrebbe tornare a lavorare con il pallone. L'obiettivo è il rientro in campo per Juventus - Inter della prossima settimana, con eventualmente la partita di Europa League contro il Ludogorets come prova generale.

LAZIO, FUSION JOSH E L'AMORE PER I BIANCOCELESTI

GENOA - LAZIO, PROBABILI FORMAZIONI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOME PAGE