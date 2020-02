Lazio, Fusion Josh e un amore alla prima partita: "Atmosfera incredibile, sono senza parole"

Si chiama Josh Cordeschi, in arte Fusion Josh. Un nome che apparentemente potrebbe non dirvi nulla che eppure è finito in questi giorni su tanti gruppi e pagine social racchiusi intorno alla passione per la Lazio. Tutto è nato da un vlog (abbreviazione per video blog), un diario di viaggio raccontato attraverso delle riprese per capirci. Quale viaggio? Quello che il giovanissimo youtuber inglese ha intrapreso a Roma per seguire la sfida Scudetto tra Lazio e Inter, vinta in rimonta dai biancocelesti di Inzaghi. Un’esperienza diversa rispetto alla prassi, incentrata sulle vicende calcistiche del regno della regina e del suo Brighton. Proprio da qui nasce lo stupore di Josh, incredibilmente colpito dall’atmosfera creata allo stadio Olimpico dai tifosi laziali. Le sue reazioni durante la gara, così genuine, a tratti estasiate, hanno catturato l’attenzione del pubblico biancoceleste che ha lo ha ricambiato con una sensazionale ondata d’affetto. Tradotta in visualizzazioni, messaggi e condivisioni su tutti i social network che hanno portato il canale Youtube di Fusion Josh a crescere in modo significativo. Peccato solo per la spiacevole sorpresa delle scorse ore, quando la piattaforma californiana ha deciso di cancellare il video per una presunta violazione di copyright probabilmente legata all’aver filmato qualche spezzone di partita. Un imprevisto che però non può portar via le emozioni provate nella cinque giorni capitolina. “In origine doveva essere un semplice viaggio a Roma di quattro notti, però poi ho voluto dare un’occhiata al calendario della Lazio per vedere se c’era la possibilità di assistere a una partita. Quando ho visto che in programma c’era una sfida del genere, e avendo sentito dire che i tifosi della Lazio vivono le gare in modo molto partecipativo, non ci ho pensato due volte”, racconta ai microfoni de Lalaziosiamonoi.it.

L’IMPATTO DELL’OLIMPICO - “Per me era la prima partita che vedevo in Italia e di certo non mi ha deluso. La cosa più impressionante è stata vedere i tifosi al loro posto già un’ora prima del calcio d’inizio, creando un’atmosfera incredibile. Questo in Inghilterra non succede, mi ha impressionato tantissimo. Da noi poi non ci sono gruppi ultrà, bandiere, striscioni o tifosi così appassionati e genuini. La Lazio invece ha tutto questo e ho amato ogni istante di quella serata all’Olimpico”. Le stesse sensazioni che, virtualmente, hanno vissuto anche i suoi connazionali: “In Inghilterra le persone che hanno visto il video hanno avuto immediatamente la mia stessa reazione, sono rimasti assolutamente meravigliati. Il mio vlog è piaciuto a tutti, ognuno ha apprezzato come la Lazio riesca a creare una passione simile intorno al club”.

QUANTO AFFETTO - In tanti, attraverso diversi canali social, hanno voluto dedicare un pensiero a Josh: “Non mi aspettavo affatto tutta questa popolarità tra i tifosi della Lazio. Questa cosa mi ha davvero toccato il cuore e sorpreso enormemente. Mi sono innamorato di questo club ed essere accolto così da ogni singolo tifoso è indescrivibile. Non avevo mai avuto così tante interazioni dopo un mio video e il fatto che tutti i messaggi fossero così positivi mi ha fatto sentire molto riconoscente nei confronti di tutto l’ambiente laziale. Ho scoperto anche di avere un profondo odio nei confronti della Roma ora”. Per farsi un’idea vedere il suo ultimo post su Instagram.

CI VEDIAMO PRESTO - Josh ha fatto una promessa: “Un giorno tornerò, spero il prima possibile perché amo la Lazio e i suoi tifosi. A diciott’anni è molto difficile finanziare voli, hotel e biglietti ma prometto che tornerò. Mi piacerebbe, se trovassi il denaro, venire a vedere già Lazio-Milan...”. In chiusura gli abbiamo chiesto un messaggio per i sostenitori biancocelesti: “Wow, che dire. Dal profondo del mio cuore grazie a tutti! Avete una squadra incredibile con tifosi meravigliosi. Mi avete accolto benissimo e le risposte al mio video mi hanno lasciato senza parole. Vi amo davvero e non vedo l’ora di poter prendere una birra insieme celebrando un’altra vittoria della Lazio. Spero di tornare presto e quando lo farò vi voglio tutti nel mio video. Grazie ancora, a presto e forza Lazio!”. See you soon, Josh!