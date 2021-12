Inter – Lazio, aperta la vendita dei tagliandi: tutti i dettagli

Domenica 9 gennaio la Lazio scenderà in campo al Meazza per sfidare l’Inter. In merito la società tramite i canali ufficiali ha reso note le modalità di vendita dei tagliandi. Di seguito tutti i dettagli

La S.S. Lazio comunica che, sono stati messi in vendita i tagliandi per la gara di Campionato Inter - Lazio di domenica 9 gennaio.

Questi i dettagli della vendita:

- gara: Inter - Lazio

- domenica 9 gennaio ore 20:45

- Stadio Giuseppe Meazza di Milano

- Prezzi del settore " Ospiti " terzo anello blu - Lazio Fans (capienza attuale circa 2.000 posti):

- INTERO € 14 (più diritti di prevendita)

- Fine vendite ore 19:00 di sabato 8 gennaio

- Circuito di vendita Vivaticket:

- on-line

- punti vendita circuito Vivaticket

- Divieto del cambio nominativo

Per entrare allo stadio, si consiglia vivamente di passare dal Parcheggio ospiti di via Federico Tesio vicino Via Harar e non di andare direttamente all’ingresso 10 dedicato, perché le attività di filtraggio verranno svolte direttamente al parcheggio indicato.

COME ENTRARE ALLO STADIO CON IL GREEN PASS "RAFFORZATO"

Aggiornamento 3 Dicembre 2021 - Green pass rafforzato

Dal 6 dicembre 2021 fino al 15 gennaio 2022, l'accesso allo stadio "Giuseppe Meazza" è possibile soltanto ai soggetti muniti di Certificazione verde COVID-19 – c.d. Green Pass “rafforzato”, secondo quanto previsto dal DECRETO-LEGGE 26 novembre 2021, n. 172 recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche” fatte salve le eccezioni previste dal DECRETO LEGGE 23 luglio 2021 n. 105 (si riporta un link alle FAQ governative: https://www.dgc.gov.it/web/faq.html#esenzioni).

F.C. Internazionale Milano S.p.A. svolgerà controlli per garantire l’accesso nei limiti ammessi dalla legge.

ATTENZIONE!

La Certificazione verde COVID-19 (Green Pass) dovrà essere obbligatoriamente presentata al tornello dello stadio "Meazza", unitamente al biglietto e a un documento d’identità per il controllo da parte degli addetti preposti.

In assenza del Green Pass - Certificazione verde COVID-19 non sarà consentito l’accesso all’evento e non si avrà in alcun modo diritto al rimborso del biglietto.

La capienza del "Meazza" è stata definita con la regione Lombardia in zona bianca. Nel caso in cui la Lombardia passasse in zona gialla o arancione, e le vendita fosse già stata avviata, verranno fornite tutte le indicazioni e modalità per il rimborso.

All'interno dello stadio è tassativo l'uso della mascherina: ricordati di portarla.

In caso di positività o necessità di quarantena fiduciaria nelle ore precedenti alla partita, il biglietto non potrà essere rimborsato

Tutte le regole da ricordare per entrare allo stadio

TRATTAMENTO DATI

Per poter acquistare i biglietti è necessario accettare un'integrazione alla normativa di trattamento dei dati personali

OTTENERE IL GREEN PASS

Puoi visualizzare, scaricare e stampare il Certificato attraverso diverse piattaforme digitali. La Certificazione verde COVID-19 è rilasciata in Italia dal Ministero della Salute in formato digitale e stampabile. Qui sono elencate tutte le modalità: senza green pass non c'è diritto al rimborso.

VERIFICARE IL GREEN PASS

Per verificare se una Certificazione verde è autentica bisogna utilizzare l'app gratuita VerificaC19 installata su un dispositivo mobile (non è necessario avere una connessione internet). L'app non memorizza le informazioni personali sul dispositivo del verificatore: scaricala dall’App Store di Apple o dal Google Play Store.

