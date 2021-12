Calciomercato Lazio, tra Lazzari e il Bologna salta il matrimonio: il motivo

CALCIOMERCATO LAZIO RASSEGNA STAMPA - Prima le uscite poi le entrate, si lavora in questo senso. L'indice di liquidità è il fenomeno storico che taglia le gambe in molte operazioni di calciomercato. Si passa da lì. La finestra di gennaio è prossima ad arrivare e in casa Lazio si pensa anche alle cessioni. Tra quelli considerati non più incedibili quest'anno c'è anche Manuel Lazzari. Con l'arrivo di Sarri ha avuto fatica ad inserirsi a pieno nel 4-3-3 tanto da finire nel mirino del Torino, Bologna e Tottenham, o meglio. Si era parlato di un possibile scambio nell'operazione con Orsolini, profilo accostato alla Lazio. In più un'offerta di 8 milioni che non accontentava di certo le richieste di Lotito che parte da una valutazione di 15-20 milioni. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, per Lazzari è smentito l’interesse del Bologna in quanto non prende giocatori in prestito, idem per il possibile scambio con l'attaccante. Ci si muoverà in un altro senso, intanto il Torino e il Tottenham rimangono alla finestra.