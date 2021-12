Genoa, Criscito positivo: "Il Covid è tornato a rompere le palle"

Domenico Criscito è positivo al Covid-19. A dare la notizia è proprio il capitano del Genoa che, sui suoi canali social, ha detto: "Dopo bambini, moglie e tata, non poteva farsi scappare anche me. Maledetto Covid. Dopo essere stato positivo un anno fa e dopo aver fatto due dosi di vaccino è tornato a rompere le palle a me...". Il calciatore resterà in isolamento e non potrà ovviamente tornare ad allenarsi.