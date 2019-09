Inter - Lazio, Biscardi: "Da non sottovalutare, cruciale per i nerazzurri"

Stasera, la Lazio approda a San Siro per sfidare l'Inter di Antonio Conte. Crocevia importante per entrambe le squadre, sul quale si è espresso anche Maurizio Biscardi, figlio dell'indimenticato giornalista sportivo Aldo Biscardi: "È una sfida cruciale, che ci permetterà di capire molto. La vittoria dell’Inter rappresenterebbe uno squillo importante, viceversa potrebbe scendere l’euforia. Conte è esperto, bisogna vedere come reagirà la squadra". Tutti concentrati, quindi: a San Siro arriva la Lazio.

