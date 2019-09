Lazio, Milinkovic ricorda San Siro: lo scorso anno affondò l'Inter

L’Inter è pronta ad aprire le porte di San Siro e fare entrare la Lazio. In un’atmosfera surreale, i biancocelesti dovranno tenere a bada la tensione per uscirne vivi. Ci potrebbe essere anche chi, rispetto agli altri, sarà capace di sentirsi più a ‘casa’. Non nel senso stretto del termine, evitiamo equivoci. Parliamo di Milinkovic, ovviamente, che sei mesi fa (31 marzo) espugnò San Siro con un’incornata di testa che scaraventò via anche Handanovic. Per il serbo questo stadio rappresenta una cura, la cura dal mal di big che non ne voleva saperne di sparire. Come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, infatti, con l’Inter arrivò il suo primo gol in campionato contro una ‘grande’ squadra. Una rete che sapeva tanto di Champions League, ma che invece fu il preludio alle disastrose partite che seguirono: sconfitta con la Spal, pareggio con il Sassuolo e poi il crollo con il Chievo. A quel punto, il quarto posto era diventato niente più che un puntino lontano.

IL SERGENTE - Come segnalato dalle statistiche Opta, la Lazio non vince due partite consecutive in campionato proprio dalla fine di marzo scorso. E, guarda caso, prima che Milinkovic affondasse l’Inter a San Siro la Lazio tutta aveva travolto il Parma all’Olimpico per 4 a 1. Chissà che la vittoria per 2 a 0 maturata contro i ducali la scorsa domenica non possa portar bene di nuovo. Un intreccio di calendario suggestivo, in molti sperano di gridare al ‘deja vu’. Milinkovic, dopo la solita estate tormentata dal mercato, è rimasto a Roma e a Roma vuole stupire. Ha sfornato fin qui buone prestazioni, anche nell’ultima con il Parma l’assist sfoderato per Marusic è stato di ottima fattura. E l’Inter lo ispira. Il 20 maggio 2018, nello spareggio Champions perso dalla Lazio, colpì un palo tremendo su punizione. Poco prima Handanovic gli aveva negato il gol su un poderoso tuffo di testa. Finalmente, nel marzo scorso, è riuscito a colpire i nerazzurri. Stasera sarà un’altra battaglia, una battaglia per misurare la personalità di chi ormai è considerato un top player.

INTER - LAZIO, PROBABILI FORMAZIONI

LAZIO, LA CONFERENZA DI INZAGHI

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE