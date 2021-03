Inter, nuovo caso di positività al Covid-19: è un membro del gruppo squadra

Non si chiude il focolaio in casa Inter dopo i tamponi positività di D'Ambrosio, Handanovic, de Vrij e Vecino. Un nuovo caso di contagio da Covid-19 è stato reso noto nell'ultimo giro di test. Questo il comunicato del club nerazzurro: "FC Internazionale Milano - in seguito ai test effettuati nella giornata di ieri - comunica che è risultato positivo un membro del gruppo squadra. Nella giornata di oggi sono stati effettuati nuovi test su tutto il gruppo".

