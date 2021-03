Lazio, squadra da ringiovanire? La statistica sugli under 23 parla chiaro - FT

Si parla spesso di una Lazio che necessita di un restyling sul mercato, ma di che tipo di innesti ha bisogno la squadra di Inzaghi? Se il tecnico piacentino ha creato un gruppo saldo e ben rodato di cui si fida molto, concede poco spazio ai più giovani. A confermarlo sono le statistiche pubblicate dal sito Kickest.it che mettono in evidenza un dato eloquente. In Serie A la Lazio è l'unica squadra a non aver mai mandato in campo un Under 23, ovvero un calciatore nato dal 1/1/1998 in poi. La classifica per percentuale dei minuti trascorsi sul terreno di gioco dagli Under 23 in Serie A infatti vede i biancocelesti all'ultimo posto con lo 0.00%. Primo il Milan con il 36.01% seguito da Bologna con 34.71% e Spezia con 33.87%. In difesa della Lazio e di Inzaghi va detto che di fatto, oltre ai giocatori della Primavera, gli unici nati dal '98 in poi stabilmente in prima squadra sono Armini e Alia, classe 2001 e 2000. Che la squadra necessiti di un ringiovanimento?