Inter, si ferma Correa: l'esito degli esami non è incoraggiante

Joaquin Correa non ha preso parte al derby vinto dall'Inter per 1-0. L'ex Lazio si è sottoposto questa mattina a degli esami clinico-strumentali, presso l'Istituto Humanitas di Rozzano che hanno evidenziato una distrazione del muscolo semimembranoso della coscia destra. Le sue condizioni saranno rivalutate la prossima settimana per capire i tempi di recupero necessari per tornare in campo.