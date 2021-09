Italia - Bulgaria, Mancini "rimprovera" i suoi: "Dovevamo essere più precisi. E sul gol subito..."

L'Italai non va oltre il pareggio nella gara di qualificazione a Qatar 2022 contro la Bulgaria. Al gol di Federico Chiesa fa infatti seguito quello di Iliev. Al triplice fischio, il ct degli azzurri Roberto Mancini ha analizzato ai microfoni di Rai Sport la prova dei suoi al "Franchi" di Firenze: "Ci è mancato di essere più precisi in zona gol. Sono quelle partite che anche se giochi altri trenta minuti la palla non entra. Noi abbiamo fatto il massimo per vincerla fino alla fine, loro hanno segnato in contropiede. Potevamo far fallo ma non eravamo neanche messi così male, eravamo tre contro tre. Una casualità. La sfida con la Svizzera ora è più importante? Se avessimo vinto sarebbe stato meglio. Domenica una gara importante, dovremo vincerla".

