Muriqi trascina il Kosovo: gol decisivo per battere la Georgia. E la Var...

AGGIORNAMENTO ORE 21:30 - La Uefa rivede la propria decisione. Inizialmente, infatti, la rete del Kosovo risultava essere un autogol di Khocholava. Dopo un'attenta revisione, però, la rete è stata assegnata a Vedat Muriqi. L'attaccante della Lazio ha quindi regalato la rete della vittoria alla sua nazionale sfruttando al meglio un cross di Valon Berisha, altra vecchia conoscenza dalle parti di Formello. Peccato che per una questione di centimetri gli sia stato annullato il raddoppio e di conseguenza la doppietta. Un fuorigioco e l'intervento del Var hanno evitato la doppia marcatura.

Le Nazionali sono tornate e nel pomeriggio Muriqi è sceso in campo con la maglia del Kosovo. Nella gara del gruppo B valida per la qualificazione ai Mondiali del 2022 la squadra di Challandes ha battuto per 0-1 la Georgia grazie a un'autorete di Khocholava al 18' del primo tempo. 90 minuti in campo per l'attaccante della Lazio autore di una buona gara anche senza aver segnato, è infatti lui a provocare l'autorete del calciatore georgiano e nel secondo tempo solo il Var gli nega la gioia del gol.

