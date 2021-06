Italia, Chiellini "Vincere per sognare con entusiasmo e spensieratezza"

Non scenderà in campo dal primo minuto Giorgio Chiellini nel match dell'Italia contro l'Austria. Il difensore però prima del fischio d'inizio della gara è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Ci giochiamo una partita importante, arriviamo nel miglior modo possibile, vogliamo continuare a provare queste emozioni e farle provare ai tifosi che ci continuano a far sentire la vicinanza. L’input del mister è di fare quello che abbiamo sempre fatto con entusiasmo e spensieratezza, troppa tensione può bloccare. Non rischiamo di sottovalutare l’avversario, ma dentro di noi dobbiamo avere quel pizzico di follia. Vincere per sognare, non per sperare. Abbiamo avuto la fortuna di vivere grandi emozioni a Roma, ora speriamo di tornare a Wembley tra due settimane".

