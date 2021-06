Calciomercato Lazio, Luka Romero a un passo: i dettagli

La Lazio è a un passo dall’acquisto di Luka Romero. Il centrocampista offensivo si libererà dal Mallorca, il contratto è in scadenza il 30 giugno, non verrà rinnovato, nonostante i tentativi del club delle Baleari. Romero ha ricevuto proposte in particolare da tre club (Villarreal, Napoli e una società inglese): la Lazio però è quella che ha messo sul tavolo l’offerta migliore, garantendo a Romero un contratto da professionista e un ingaggio importante considerando che il ragazzo è un classe 2004. Conferme, dunque, rispetto all'anticipazione de La Repubblica. Non c’è ancora il nero su bianco, la firma - a meno di clamorosi colpi di scena - arriverà nei prossimi giorni, appena sarà ufficiale il divorzio dal Real Mallorca. Romero è nato in Messico, ma ha passaporto argentino e in patria già lo paragonano a Messi. Trequartista, mezzala offensiva, Romero è passato alla storia del calcio spagnolo per aver esordito in Liga, contro il Real Madrid, a soli 15 anni e 219 giorni, diventando così il calciatore più giovane a debuttare nel campionato iberico. La Lazio è pronta ad accoglierlo, farà la spola con la Primavera, ma potrebbe anche essere valutato in ritiro.

Pubblicato il 25/06