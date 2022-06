Italia, Donnarumma polemico: “Se volete dare la colpa a me fate pure"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Ai microfoni di Rai Sport, per commentare la sconfitta è intervenuto anche Gianluigi Donnarumma. Queste le sue parole: “Siamo arrabbiati e non ci sono scuse. Bisogna ripartire, guardarci in faccia e dimostrare che non siamo questi. Ci è mancato tutto, scuse non ce sono. È normale un po’ di stanchezza dopo cinque partite e il campionato sicuramente non è facile, ma non vogliamo trovare scuse. Ora torniamo negli spogliatoi, ci guardiamo in faccia e razionalizziamo tutto. Ci dispiace per i tifosi, qualche occasione l’abbiamo avuta ma non va bene. Episodio? Abbiamo fatto tutti degli errori questa sera, sul 4 a 0 potevo buttarla via però sicuramente dopo gli errori si cresce. Adesso dobbiamo guardarci in faccia, riposare e poi ripartire più forti”. A proposito dell’episodio, nel momento in cui è stato sottolineato dai cronisti che si trattava di un errore commesso in precedenza in altre occasioni, il portiere ha così risposto: “Quando è successo? Col Real Madrid? Se vogliamo fare polemiche su queste cose, facciamole. Io faccio un discorso di squadra stasera, abbiamo fatto tutti degli errori e non c’è nessun colpevole poi se vuoi dare la colpa a me per l’errore fallo pure. Mi prendo le mie responsabilità, vado avanti a testa alta. Dagli errori si impara e va bene così”

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE

Calciomercato Lazio, Carnesecchi si opera: i biancocelesti attendono la prognosi

Italia, Mancini: “È un peccato chiudere così, ma ci sono state cose buone”