Italia, Mancini: “È un peccato chiudere così, ma ci sono state cose buone”

Una serata da dimenticare per l’Italia che esce sconfitta pesantemente dalla gara contro la Germania. Al termine del match, il ct Roberto Mancini è intervenuto ai microfoni di Rai Sport per analizzare la prestazione dei suoi: “È un peccato chiudere così. Loro sono forti e lo sapevamo, abbiamo concesso troppo nel primo tempo. Abbiamo fatto anche delle cose buone nonostante il risultato, ma è chiaro che dispiace chiudere così. Ci sono stati degli errori altrimenti non si subiscono cinque reti, non abbiamo difeso bene come squadra. Poi se vuoi recuperare ti esponi al contropiede e contro giocatori come questi rischi tantissimo. Questa sconfitta non vanifica nulla, faremo cose buone altre meno buone. Il gruppo è aperto abbiamo altre due gare a settembre, vedremo. Ci sono tanti giocatori giovani che hanno esordito anche stasera e che sono stati bravi. Loro sono stati più bravi e hanno meritato di vincere”

