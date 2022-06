Nations League, il Montenegro affossa la Romania, ma Marusic...

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Montenegro termina il suo ultimo match di questo ciclo per la Nations League con la vittoria sulla Romania. La Nazionale di Radulovic ha steso la squadra avversaria con una splendida tripletta di Stefan Mugosa firmando il trionfo per 3-0. Serata amara però per Adam Marusic che dopo il gol siglato contro la Bosnia ed Erzegovina, non solo oggi non è partito titolare nel 4-4-2 ma non figurava neanche tra i giocatori in panchina. Per il difensore della Lazio oggi si trattava dell'ultimo impegno con il suo Montenegro, da domani Marusic si potrà godere a pieno i suoi giorni di vacanza prima di partire alla volta delle Tre Cime di Lavaredo. Il montenegrino infatti, dopo aver passato qualche settimana in relax tornerà a rispondere presente agli ordini del tecnico Maurizio Sarri per il consueto ritiro di Auronzo di Cadore in programma dal 5 al 22 luglio.