Calciomercato Lazio, Carnesecchi si opera: i biancocelesti attendono la prognosi

La Lazio è in cerca di un portiere per la prossima stagione e sta puntando tutte le sue fiches su Marco Carnesecchi. Il portiere classe 2000 ha giocato l'anno scorso in prestito con la Cremonese, disputando un'annata superlativa coronata dalla promozione. I biancocelesti stanno trattando con l'Atalanta per acquistarlo, ma l'infortunio alla spalla in Nazionale ha rallentato la trattativa. Dopo giorni d'incertezza sull'entità del problema alla spalla, come riporta Gianlucadimarzio.com, è stata presa una decisione: l'estremo difensore si opererà domani 15 giugno. Dovrebbe rimanere fermo per 3/4 mesi, ma si saprà tutto con certezza dopo l'intervento. Solo una volta conosciuta la prognosi saranno più chiare anche le mosse della Lazio.