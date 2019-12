Italia / Il girone di Euro 2020 si gioca a Roma: data e orario delle partite

Un vantaggio non da poco e che va capitalizzato al 100%. L'Italia giocherà tutte le partite del proprio girone di Euro 2020 in casa, allo Stadio Olimpico di Roma. Una gioia doppia per i romani, dunque, che avranno la possibilità di partecipare a ogni sfida del raggruppamento dal vivo. E una fortuna che non capiterà agli avversari degli azzurri, obbligati invece a fare la spola tra la Capitale e Baku, l'altra sede delle gare del Gruppo A. Si parte il 12 giugno, ore 21: Turchia - Italia sarà il match inaugurale degli europei, gara fondamentale per portare il girone subito sul binario giusto. I turchi non sono una squadra semplice da affrontare. Si sono qualificati nel gruppo della Francia a 2 sole lunghezze dai galletti (contro i quali hanno ottenuto 4 punti in due partite, ndr) e subendo la miseria di tre gol. Il 17 giugno (sempre alle ore 21) sarà poi la volta della Svizzera di Petkovic al suo ritorno assoluto all'Olimpico dopo il licenziamento dalla Lazio. Quella di Vlado è una nazionale giovane arricchita da qualche vecchia gloria, come un'altra conoscenza di casa biancoceleste: Stephan Lichtsteiner. Infine toccherà al Galles. Vera mina vagante del girone, negli ultimi europei i gallesi sono arrivati fino in semifinale trascinati da Bale e Ramsey. Oggi, con 4 anni in più e un po' di freschezza in meno, i due restano leader della selezione guidata dal mitico Ryan Giggs. Squadra da non sottovalutare e che l'Italia affronterà nell'ultima giornata prevista per il 21 giugno, questa volta alle ore 18. Si qualificheranno agli ottavi di finale le prime due di ogni girone più le quattro migliori terze. Nonostante le insidie, l'Italia deve avere l'ambizione di passare come testa di serie. Di seguito, ecco tutte le partite del Gruppo A più nel dettaglio:

Euro 2020 - 1ª giornata

Stadio Olimpico di Roma - Venerdì 12 giugno, ore 21:00

Turchia - Italia

Stadio Olimpico di Baku - Sabato 13 giugno, ore 15:00

Galles - Svizzera

Euro 2020 - 2ª giornata

Stadio Olimpico di Baku - Mercoledì 17 giugno, ore 18:00

Turchia - Galles

Stadio Olimpico di Roma - Mercoledì 17 giugno, ore 21:00

Italia - Svizzera

Euro 2020 - 3ª giornata

Stadio Olimpico di Baku - Domenica 21 giugno, ore 18:00

Svizzera - Turchia

Stadio Olimpico di Roma - Domenica 21 giugno, ore 18:00

Italia - Galles

CALCIOMERCATO LAZIO: LA SITUAZIONE CON MURIQI

LAZIO - UDINESE: LA NOSTRA ESCLUSIVA A DOMIZZI

TORNA ALLA HOMEPAGE