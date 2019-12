Lazio, domanda su Lotito a Petkovic: Vlado sorride e se ne va... - VIDEO

Un gradito ritorno per tanti tifosi della Lazio e lo stesso Vladimir Petkovic, forse meno per il presidente Claudio Lotito. Tra il patron biancoceleste e l'allenatore eroe del 26 maggio è ancora in corso una disputa legale per licenziamento illegittimo. L'attuale ct della Svizzera, infatti, aveva firmato il suo contratto con la Federazione quando era ancora un tesserato della Lazio e questo portò la società a licenziarlo per giusta causa. Nella sentenza di primo grado, però, il Tribunale di Tivoli ha dato - parzialmente - ragione al tecnico che dovrà essere risarcito per una cifra pari a 460 mila euro (la corte ha dichiarato illegittimo il licenziamento, ma ha rigettato la richiesta di rimborso oltre il milione di euro chiesta da Petkovic ndr). La Lazio farà appello e la vicenda si può considerare tutt'altro che chiusa. Per questo ieri sera al ct degli elvetici, intervistato da tanti giornalisti nostrani visto il sorteggio della sua Svizzera nel girone dell'Italia a Euro 2020, è stata fatta una domanda sul tema: “Lei è un vecchio amico di Lotito, ha vinto la causa...”, ma Petkovic accenna un sorriso e se ne va. “Ci ho provato...” dice il giornalista. Vlado non ha abboccato.

