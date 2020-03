Iuliano: "La Lazio ha il centrocampo più forte d'Italia, se la giocherà fino in fondo"

"Ho molti dubbi su quando il campionato potrà effettivamente riprendere, speriamo si possa tornare in campo tra 1-2 mesi". Esordisce così Mark Iuliano ai microfoni di juventusnews24. L'ex giocatore bianconero, ritorno in campo permettendo, vede comunque una lotta scudetto a tre fino alla fine. Lazio, Juventus e Inter si giocheranno il titolo: "L’Inter ha un’ottima squadra e un grandissimo allenatore, anche se stava attraversando un periodo buio. Mentre la Lazio sta lottando meritatamente per lo scudetto: è una squadra completa, che gioca benissimo e che dispone di ottimi calciatori. La Juve ha una rosa incredibile, superiore alle altre. È la squadra da battere, ma dovrà giocarsi il titolo fino all'ultima giornata. Poi non ha il centrocampo più forte campionato: il più bello da vedere è quello della Lazio".

SPADAFORA: "LA SERIE A PUO' RIPRENDERE IL 3 MAGGIO"

CALCIOMERCATO LAZIO, INTER E CHELSEA SU ACERBI

TORNA ALLA HOMEPAGE