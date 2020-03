Spadafora: "Bisogna restare a casa, punto. Niente attività all'aperto, o ulteriori limitazioni"

Runner, "furbetti", animalisti improvvisati. Nonostante l'emergenza coronavirus, c'è ancora chi ama trasgredire le regole. Non si deve fare attività all'aperto, altrimenti si rischia di propagare l'infezione, di tardare il ritorno alla normalità. L'ha ribadito il Ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ai microfoni di Agorà su Rai Tre: "Non vedo esigenza di fare proprio in questi giorni, in una delle settimane più critiche dell'emergenza, attività all'aperto. Così si mette a rischio la propria salute e quella degli altri. In un prossimo Decreto potremmo essere ancora più chiari. Sono possibili nuove limitazioni, stiamo vedendo che la stragrande maggioranza ha reagito bene, ma ci sono ancora troppe persone che sembrano sottovalutare ciò che il nostro paese sta attraversando. Sicuramente in queste ore valuteremo anche ulteriori misure, ma lo stiamo dicendo in modo chiaro: dobbiamo restare a casa".

Ai microfoni del TG1, Spadafora ha parlato anche della ripresa della Serie A: "L’appello generale era di restare a casa. Se questo appello non viene ascoltato saremo costretti a porre un divieto assoluto di attività motoria all’aperto. Abbiamo lasciato questa opportunità perché la comunità medico scientifica ci diceva di lasciare la possibilità a molte persone di correre, anche per altre patologie" - sul ritorno in campo, ha concluso - "Ritengo che la Serie A possa ricominciare il 3 maggio. Poi valuteremo se a porte aperte o chiuse, questo dipenderà dalla situazione”.

