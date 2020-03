Lazio di nuovo in campo, Ghirelli: "Non concordo con Lotito, adeguiamoci"

Intervenuto nel corso di un'intervista a Sportitalia, il presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli, ha detto la sua in merito alla decisione della Lazio di riprendere gli allenamenti lunedì, criticando fortemente la decisione della società: "Noi in quanto Lega Pro abbiamo ascoltato i pareri anche delle autorità sanitarie, la salute in questo caso è al primo posto, il calcio va nettamente dietro. E per i ragazzi piccoli (con attività sportive sospese fino al 30 giugno, ndr) bisogna assicurare ancora maggior prudenza, una difesa netta, sono il futuro e vanno salvaguardati. Non concordo a esempio con la scelta di Lotito di far riprendere alla Lazio gli allenamenti: c'è la federazione medico-sportiva che ha dato direttive, adeguiamoci".

