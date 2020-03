Lazio, locali sanificati e sedute alternate: ecco il piano per la ripresa a Formello

Si riprenderà lunedì e la decisione stavolta appare inderogabile. La Lazio si riunirà a inizio settimana, nonostante le insistenze dell'Assocalciatori, che spinge invece perchè anche gli allenamenti restino bloccati. Lotito lo sa, la sua non è una scelta fatta per mettere a repentaglio l'incolumità dei suoi giocatori. La società infatti, intende prendere delle precauzioni, rispettando ovviamente il decreto del Governo, che non ha proibito di allenarsi all'aria aperta. Nei prossimi giorni, riporta la quotidiana rassegna stampa di Radiosei, verranno comunicate le direttive. Si pensa a degli allenamenti alternati, in fasce orarie differenti, per diversi gruppi di giocatori. Questo permetterebbe di mantenere le distanze in campo e negli spogliatoi. Inoltre, si lavorerà principalmente a livello atletico e sulla corsa. Niente partitelle per evitare ogni sorta di contatto. Infine tutti i locali verranno sanificati e igienizzati quotidianamente. Una delle ditte di pulizie di Lotito opera allo Spallanzani e potrebbe garantire lo stesso servizio anche a Formello.

