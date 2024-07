Jurgen Klopp: “Escludo di tornare ad allenare, non è un capriccio”

TUTTOmercatoWEB.com

Jurgen Klopp ha escluso il ritorno. L’allenatore tedesco ha terminato la propria avventura al Liverpool a fine stagione e non è intenzionato a essere ingaggiato da un altro club quest’anno. Tramontate dunque tutte le voci che lo darebbero sulla panchina della nazionale dell’Inghilterra, vacante dopo le dimissioni di Southgate: “Non ho deciso di smettere per capriccio, è stata una decisione meditata. Cerco pace e tranquillità. Era semplicemente il momento di farmi da parte. Tornerò ad allenare? In realtà lo escluderei al momento. Vediamo come sarà tra qualche mese. Al momento, non c’è nulla in cantiere. Voglio ancora lavorare nel calcio e aiutare con la mia esperienza e i miei contatti. Vediamo cos’altro c’è per me”, ha spiegato nel corso di un incontro in Germania.