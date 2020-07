Juve, i diffidati a rischio per la Lazio: Sarri può perdere tre titolari

DIFFIDATI JUVE - Nonostante il ko con il Milan e il pari con l'Atalanta, la Juventus può restare serena perché il suo primato non è stato attaccato dalla Lazio, trasformata in negativo dopo la ripartenza. Le tre sconfitte di fila hanno graziato Sarri che resta in vetta con un distacco rassicurante, +8. Ma non si può mai essere sicuri di nulla, figuriamoci di un finale di campionato particolare come questo. Ecco perché lo scontro diretto con la Lazio all'Allianz Stadium non può essere sottovalutato. Chi sa se Sarri farà qualche calcolo e risparmierà i diffidati a rischio squalifica contro il Sassuolo. Sono tre i giocatori bianconeri che potrebbero saltare la Lazio in caso di nuovo cartellino: Bernardeschi, Bentancur e Rabiot, tre titolari.

