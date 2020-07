Lazio, pericoli diffidati: cinque giocatori rischiano di saltare la Juventus

Bisogna rialzarsi e ritornare quelli di prima. Per farlo è necessario tornare al successo già dal match di mercoledì contro l’Udinese. Inzaghi dovrà fare i conti con i 5 calciatori a rischio squalifica in rosa. Si tratta di Lazzari, Acerbi, Lucas Leiva, Cataldi e Bastos che, in caso di cartellino giallo alla Dacia Arena, salterebbero lo scontro diretto con la Juventus. Il tecnico potrebbe pensare di lasciarne a riposo qualcuno per averlo sicuramente contro Ronaldo e compagni.

