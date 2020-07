Lazio, emergenza impressionante: 29 assenze in 6 partite

Una ripresa del campionato amara per la Lazio di Simone Inzaghi in grado di raccogliere solo 6 punti sui 18 disponibili. Tre sconfitte consecutive contro Milan, Lecce e Sassuolo per i biancocelesti che viaggiano su un ritmo quasi da retrocessione (dopo il lockdown). I vari infortuni hanno contribuito, senza dubbio, a questo momento no della Lazio. Come riporta la consueta rassegna stamapa di Radiosei, nelle ultime 6 partite, Inzaghi ha dovuto fare i conti con 29 assenze tra squalifiche e infortuni, una media di 5 giocatori indisponibili a partita. Troppi per una squadra di vertice come la Lazio.

LAZIO, LE CAUSE DELLA CRISI BIANCOCELESTE

