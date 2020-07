Calciomercato Lazio, per la Champions servono alternative di qualità: i nomi

Con l'arrivo della Champions League qualcosa dovrà cambiare per la Lazio in termini di operazioni di mercato, bisognerà alzare la qualità delle alternative e le ultime debacle lo confermano. Come riporta l'odierna rassegna stampa a cura di Radiosei, il primo nome per la difesa resta quello di Marash Kumbulla del Verona, che completerebbe il reparto e sostituirebbe numericamente Bastos, dato in partenza. In porta si attende un vice Strakosha affidabile - era rimbalzato il nome di Consigli del Sassuolo - mentre sulla fascia sinistra, con Lukaku che potrebbe salutare, si stanno studiando dei profili di livello per alternarli a Lulic e Jony: piace Rose del Tottenham. A centrocampo Milinkovic resta un possibile ago della bilancia del mercato, che senza dubbio cambierebbe volto in caso di una sua partenza sia per la perdita della classe del serbo sia per la cifra che si andrebbe a incassare. Escalante sarà una nuova freccia nell'arco di Inzaghi, ma il tecnico della Lazio vorrebbe un'alternativa anche a Leiva: Dendoncker del Wolverhampton e Florentino Luis potrebbero essere gli obiettivi in questo senso. Anche in attacco servirebbe un colpo, Luis Suarez del Watford sembra più un'operazione in prospettiva. Aiuterà a fare mercato anche piazzare Wallace, Durmisi e Badelj, ancora di proprietà della Lazio ma ormai fuori dal progetto tecnico.

