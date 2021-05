Juventus - Milan, ansia per Ibrahimovic: lo svedese fuori per un problema al ginocchio

Infortunio per Zlatan Ibrahimovic nel secondo tempo di Juventus - Milan. Preoccupano le condizioni dell'attaccante svedese, costretto a uscire dal campo per un problema al ginocchio sinistro che è apparso piuttosto serio. L'ex Psg si è accasciato a terra, costringendo il tecnico Pioli a far entrare Rebic al suo posto. A tre giornate dalla fine del campionato, si teme uno stop lungo. Ma solo gli accertamenti a cui Ibra si sottoporrà nelle prossime ore lo potranno confermare.

