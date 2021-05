Lazio, Milinkovic operato al setto nasale: lo scatto post-intervento - FOTO

Ha proseguito a giocare nonostante la frattura al naso ma, al termine di Fiorentina - Lazio, Milinkovic è stato costretto a operarsi al naso. Dopo il comunicato ufficiale pubblicato sul sito del club, è arrivato via social il primo scatto post-intervento del 'Sergente'. Il centrocampista serbo ha condiviso con i propri followers di Instagram una foto che lo ritrae nel letto d'ospedale: visibili le bende, ma anche l'ok fatto con la mano. L'immagine è stata accompagnata da un "loading" (caricamento, ndr). Milinkovic non vuole perdere tempo, e si ricarica per i prossimi impegni della sua Lazio.

