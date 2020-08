Juventus, Pirlo non ha il patentino: sarà Baronio a figurare come primo allenatore

La Juventus, a sorpresa, ha nominato Andrea Pirlo nuovo allenatore della prima squadra. La scelta ha spiazzato tutti dato che l'ex centrocampista non ha alcuna esperienza come tecnico. Va da sé che non abbia ancora il patentino Uefa A, quello necessario per poter allenare nel massimo campionato, e finché non lo otterrà non potrà figurare ufficialmente come tecnico di una squadra di Serie A. Nel frattempo, riporta Calcio e Finanza, sarà Roberto Baronio, suo vice, a ricoprire il ruolo di capo allenatore dei bianconeri al suo posto, in attesa che Pirlo a metà settembre svolga gli esami a Coverciano e ottenga il riconoscimento.

