Calciomercato Lazio, caccia al vice Strakosha: ad Inzaghi piace Consigli

La Lazio è in cerca di un vice Strakosha. Un secondo portiere valido in grado di mettere anche un po’ di pressione all’estremo difensore albanese che a volte abbassa un po’ troppo la guardia. Il profilo che piace di più a mister Inzaghi è Andrea Consigli del Sassuolo. Il club biancoceleste ha messo gli occhi sul portiere 33enne del Sassuolo soprattutto per la sua abilità nel giocare con i piedi e quindi utile per costruire il gioco dal basso. Per questo potrebbe superare gli altri nomi di portieri accostati alla Lazio come Sirigu, Cragno, Sergio Rico, Sepe e Paleari. Nei prossimi giorni ci sarà un vertice tra D’Amico, agente del calciatore, e il ds neroverde Carnevali per prendere una decisione sul futuro del numero 47 in scadenza nel 2022. Come riporta la consueta rassegna di Radiosei, la Lazio resta in attesa di capire quali potrebbero essere le condizioni di acquisto.

TORNA ALLA HOME

CALCIOMERCATO LAZIO, MURIQI NEL MIRINO

LAZIO, LACCHÉ: "AD AURONZO SI POTRÀ ANDARE"