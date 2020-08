Calciomercato Lazio, Muriqi nel mirino: intermediario biancoceleste a Istanbul

La Lazio spinge per Vedat Muriqi e prova a trovare un'intesa con il Fenerbahce. Non è semplice, il club turco parte da una richiesta di 25 milioni, è in crisi economica e l'attaccante kosovaro è il miglior giocatore in rosa, quello da cui si può trarre più profitto. Un intermediario, molto vicino al ds Tare, è a Istanbul per cercare di limare le distanze e trovare un'intesa con il Fener. La Lazio s'è spinta a offrire 15 milioni più bonus, c'è distanza, ma c'è anche la volontà del giocatore di sposare il progetto Lazio. Su Muriqi è forte anche il West Bromwich Albion, motivo per cui il Fenerbahce punta a scatenare un'asta.

