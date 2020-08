Lazio, i tifosi eleggono Immobile MVP della stagione: battuto Luis Alberto - FT

LAZIO SOCIAL - I tifosi della Lazio hanno votato: Ciro Immobile è l'MVP della stagione biancoceleste. In questi giorni il club ha pubblicato sui social diversi sondaggi per nominare alla fine il giocatore più decisivo dell'annata della Lazio e il bomber di Inzaghi ha vinto in finale contro Luis Alberto con il 78% delle preferenze (22% per lo spagnolo). Era inevitabile: come si può non dare lo scettro di migliore a chi ha fatto 36 gol in campionato, ha vinto la Scarpa d'Oro e ha trascinato la squadra in Champions League? Non si può e infatti ha vinto Immobile. Luis si piazza secondo, anche per lui una stagione incredibile chiusa come re degli assist (15).

