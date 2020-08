Scarpa d'Oro, il Bayern non ci sta: per i tedeschi "ha vinto" Lewandowski - FOTO

In molti in Germania pensavano che Robert Lewandowski le sue 34 reti in stagione, in 36 giornate, potessero valere al bomber del Bayern Monaco la Scarpa d'Oro. Così non è stato perché nonostante la ripresa non al massimo della Lazio post lockdown Ciro Immobile non solo è riuscito a raggiungerlo ma anche a superarlo segnando 36 reti. Di sicuro in terra tedesca non ne sono stati felici, un italiano che batte un tedesco ancora una volta, e alla base di questa tesi c'è proprio il post del Byern pubblicato sul profilo Twitter ufficiale. Il club infatti ha messo Lewandowski primo in classifica davanti a Ciro Immobile. Ricordiamo che il polacco ha segnato 34 reti in 31 gare.

